Donald Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane në Iran "nëse do të ishin të nevojshme", i ka thënë presidenti gazetës New York Post.

Por ai tha se ato "ndoshta" nuk do të ishin të nevojshme, transmeton Telegrafi.

"Nuk kam dyshime në lidhje me trupat në terren - siç thotë çdo president, 'nuk do të ketë trupa në terren'. Unë nuk e them këtë", tha Trump.

Ai përsëriti se lufta mund të jetë më e shkurtër se katër javët që ai kishte vlerësuar fillimisht se do të zgjaste, siç bëri në një intervistë me CNN.

Trump tha se operacioni ishte "shumë përpara afatit për sa i përket lidershipit".

Sekretari i tij i Mbrojtjes bëri vërejtje të ngjashme rreth trupave në terren më herët sot. /Telegrafi/

