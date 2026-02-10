Trump kundërshton aneksimin izraelit të Bregut Perëndimor, thotë një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë përsëriti të hënën kundërshtimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump ndaj aneksimit të Bregut Perëndimor nga Izraeli.
"Një Breg Perëndimor i qëndrueshëm e mban Izraelin të sigurt dhe është në përputhje me qëllimin e kësaj administrate për të arritur paqen në rajon", ka thënë zyrtari, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo vjen pasi kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi të dielën një sërë masash të vendosura për të thelluar kontrollin izraelit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar, duke hapur rrugën për zgjerim të mëtejshëm të vendbanimeve në territorin palestinez.
Masat, të njoftuara nga ministri i Financave, Bezalel Smotrich, si dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, përfshijnë heqjen e rregulloreve dekada të vjetra që u ndalojnë qytetarëve hebrenj të blejnë tokë në Bregun Perëndimor, sipas një deklarate të përbashkët nga dy ministrat në atë kohë.
Reformat gjithashtu parashikojnë transferimin e autoritetit mbi lejet e ndërtimit për vendbanimet në pjesë të qyteteve palestineze, përfshirë Hebronin, nga organet komunale të Autoritetit Palestinez në Izrael.
Vendimi izraelit u refuzua nga disa vende.
Të hënën, ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Indonezisë, Pakistanit, Egjiptit dhe Turqisë thanë se dënonin "në termat më të ashpra vendimet dhe masat e paligjshme izraelite që synojnë vendosjen e sovranitetit të paligjshëm izraelit, forcimin e aktivitetit të vendbanimeve dhe zbatimin e një realiteti të ri ligjor dhe administrativ në Bregun Perëndimor të pushtuar". /Telegrafi/