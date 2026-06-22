Trump: 'Do të bëj atë që duhet të bëj' nëse Irani shkel marrëveshjen
Gazetarët e pyetën Donald Trump nëse do të kthehej në luftë nëse Irani nuk do të përmbushte marrëveshjen kornizë për t'i dhënë fund luftës.
"Do të bëj atë që duhet të bëj", u përgjigj presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Kur u pyet se kjo mund të shkaktojë depresion ekonomik, Trump u përgjigj: "Jo në mënyrën se si po e bëj unë - nuk do të shkaktojë depresion".
"Për sa kohë që na respektojnë, nuk do të kemi probleme", tha presidenti.
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Ai përsëriti pretendimet e njohura se aftësitë dhe lidershipi ushtarak i Iranit janë shkatërruar nga lufta.
"Marina e tyre është zhdukur, forca e tyre ajrore është zhdukur, udhëheqësit e tyre janë të gjithë të vdekur, i gjithë vendi i tyre është një rrëmujë, ekonomia e tyre është e mbyllur", tha presidenti.
Irani ka përdorur kapacitetin e tij të mbetur të raketave dhe fuqinë e zjarrit për të ushtruar presion ekonomik ndaj Uashingtonit në muajt e fundit duke bllokuar Ngushticën e Hormuzit, një kanal kyç për naftën dhe gazin, duke bërë që çmimet globale të rriten.
Trump shtoi se ishte i kënaqur me mënyrën se si po shkonin negociatat dhe se JD Vance, nënkryetari dhe negociatori kryesor, ishte një "djalë shumë i zgjuar" dhe "bëri një punë të shkëlqyer". /Telegrafi/