Erdogan i thotë presidentit iranian të jetë i kujdesshëm ndaj përpjekjeve për të sabotuar bisedimet e paqes
Presidenti i Iranit ka folur sot me homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdogan.
Në telefonatë, Erdogan e paralajmëroi Masoud Pezeshkian të mbetet vigjilent kundër përpjekjeve për të sabotuar negociatat, sipas një njoftimi nga zyra e presidentit turk, transmeton Telegrafi.
Erdogan tha gjithashtu se Turqia ishte e gatshme të ofronte çdo mbështetje të nevojshme për të ndihmuar procesin e paqes SHBA-Iran të përfundojë në mënyrë paqësore.
Marrëveshja paraprake e paqes është vënë vazhdimisht nën presion, me Iranin që këmbëngul se korniza kërkon një armëpushim në Liban, i cili është torpedozuar nga shkëmbimet e zjarrit midis Hezbollahut dhe Izraelit.
Udhëheqja e Iranit besohet gjithashtu të jetë e ndarë midis të moderuarve relativisht (si Pezeshkian, i cili ka pak pushtet) dhe atyre të vijës së ashpër, të cilët mund t'i detyrojnë negociatorët e Teheranit të jenë më të papajtueshëm. /Telegrafi/