Trump dëshiron të ndërtojë një hark 77 metra të lartë në Uashington DC, shumë më të madh se Memoriali i Linkolnit
Donald Trump thuhet se dëshiron që harku që ai planifikon të ndërtojë në Uashington DC ta jetë shumë më i gjatë sesa Memoriali i Linkolnit.
Presidenti amerikan parashikon që harku i planifikuar të jetë 77 metra i lartë, ose dukshëm më i lartë se Memoriali i Linkolnit 30 metra i lartë, raportoi të shtunën gazeta Washington Post.
Ai do të jetë gjithashtu dukshëm më i lartë se Harku i Triumfit i Parisit 50 metra i lartë - por më pak se gjysma e lartësisë së Harkut të Gateway në St Louis, Missouri, harku më i lartë në botë.
The Post raportoi se Trump ka në plan një truall toke pranë urës Memoriale mbi lumin Potomac, duke cituar dy persona që janë të njohur me planet dhe folën me gazetën në kushte anonimiteti, transmeton Telegrafi.
Shtimi i fundit i propozuar në horizontin e Uashingtonit vjen ndërsa Trump tashmë po ndërton një Krah Lindor të ri të Shtëpisë së Bardhë që përmban një sallë vallëzimi.
Me 89,000 metra katrorë, salla e re e vallëzimi supozohet të jetë më e madhe se sipërfaqja prej 55,000 metrash katrorë e Shtëpisë së Bardhë, në të njëjtën lartësi prej 22 metrash.
Shkalla e harkut të imagjinuar nga Trump, i quajtur Harku i Pavarësisë, ka alarmuar tashmë disa ekspertë arkitekturorë, përfshirë një që fillimisht mbështeti një hark më të vogël.
"Nuk mendoj se një hark kaq i madh i takon atij", tha për Post, Catesby Leigh, një kritik arti që konceptoi një hark më modest në një ese të vitit 2024.
Ideja e Leigh thuhet se iu soll Trump nga aleatët e administratës së presidentit.
Leigh fillimisht kishte propozuar një hark të përkohshëm, 50 metra të gjatë, për të shënuar 250-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së SHBA-së.
Por Trump zgjodhi një dizajn të përhershëm katër herë më të madh dhe të financuar me donacionet e mbetura për projektin e sallës së ballove të Shtëpisë së Bardhë prej 400 milionë dollarësh.
"Nëse do të ndërtoni një hark kaq të madh, duhet ta ndërtoni atë në një pjesë tjetër të qytetit - dhe një vend i mundshëm që ju vjen ndërmend është Barney Circle", u citua Leigh nga media.
Barney Circle në juglindje të Uashingtonit DC ka pamje nga lumi Anacostia.
"Nuk ka asgjë përreth tij që konkurron me të", shtoi Leigh.
Por Leigh gjithashtu rekomandoi një arkitekt, Nicolas Leo Charbonneau, i cili në shtator postoi me entuziazëm në X: “Amerika ka nevojë për një hark triumfi” së bashku me një renderim.
Charbonneau thuhet se është punësuar që atëherë nga Shtëpia e Bardhë për të punuar në projekt.
Por vendi i harkut të propozuar është në një ngastër të vogël toke që është nën juridiksionin e shërbimit të parqeve kombëtare të SHBA-së.
Ai shtrihet midis Memorialit të Linkolnit dhe Varrezave Kombëtare të Arlingtonit dhe mund të riformësojë marrëdhënien ekzistuese midis dy memorialeve, si dhe të pengojë pamjet e këmbësorëve. /Telegrafi/
