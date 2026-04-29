Nuk ka gjë më bezdisëse sesa të njollosësh rrobat e preferuara me vaj, sidomos kur njolla futet thellë në pëlhurë dhe nuk del lehtë.

Njollat e vajit janë të vështira për t’u hequr sepse nuk përzihen me ujë dhe përhapen shpejt në material.

Ekspertja e pastrimit Chantel Mila (e njohur si Mama Mila në TikTok) ka ndarë një mënyrë të thjeshtë dhe efektive për t’i larguar këto njolla, duke përdorur vetëm disa produkte që i keni në kuzhinë.

Çfarë ju duhet:

Sodë buke;

Detergjent për enë;

Letër pjekjeje.

Si ta pastroni njollën:

Vendosni një copë letre pjekjeje pas njollës (brenda rrobës);

Hidhni sodë buke mbi njollë derisa ta mbuloni plotësisht;

Vendosni një fletë tjetër letre pjekjeje sipër dhe kaloni lehtë me hekur. Nxehtësia ndihmon që soda të thithë vajin;

Hiqni sodën e tepërt — do të vini re që njolla është zbehur ose zhdukur;

Në fund, përdorni pak detergjent për enë për të pastruar mbetjet e yndyrës.

Kjo metodë funksionon më mirë për njolla të freskëta. Për njolla më të vjetra, kombinimi i detergjentit dhe sodës së bukës mund të jetë më efektiv.

Këshilla të rëndësishme:

Veproni sa më shpejt — thithni vajin fillimisht me letër kuzhine.

Kini kujdes me rrobat me ngjyra ose materialet delikate (si leshi, mëndafshi), pasi soda e bukës mund të zbehë ngjyrën.

Kjo është një zgjidhje e shpejtë dhe praktike kur nuk keni kohë për një larje të plotë, por doni të hiqni njollën menjëherë.

Këshilla LifestyleLifestyleNë Trend