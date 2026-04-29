Truku i thjeshtë që largon njollat e vajit në rroba
Nuk ka gjë më bezdisëse sesa të njollosësh rrobat e preferuara me vaj, sidomos kur njolla futet thellë në pëlhurë dhe nuk del lehtë.
Njollat e vajit janë të vështira për t’u hequr sepse nuk përzihen me ujë dhe përhapen shpejt në material.
Ekspertja e pastrimit Chantel Mila (e njohur si Mama Mila në TikTok) ka ndarë një mënyrë të thjeshtë dhe efektive për t’i larguar këto njolla, duke përdorur vetëm disa produkte që i keni në kuzhinë.
Çfarë ju duhet:
Sodë buke;
Detergjent për enë;
Letër pjekjeje.
Si ta pastroni njollën:
Vendosni një copë letre pjekjeje pas njollës (brenda rrobës);
Hidhni sodë buke mbi njollë derisa ta mbuloni plotësisht;
Vendosni një fletë tjetër letre pjekjeje sipër dhe kaloni lehtë me hekur. Nxehtësia ndihmon që soda të thithë vajin;
Hiqni sodën e tepërt — do të vini re që njolla është zbehur ose zhdukur;
Në fund, përdorni pak detergjent për enë për të pastruar mbetjet e yndyrës.
Kjo metodë funksionon më mirë për njolla të freskëta. Për njolla më të vjetra, kombinimi i detergjentit dhe sodës së bukës mund të jetë më efektiv.
Këshilla të rëndësishme:
Veproni sa më shpejt — thithni vajin fillimisht me letër kuzhine.
Kini kujdes me rrobat me ngjyra ose materialet delikate (si leshi, mëndafshi), pasi soda e bukës mund të zbehë ngjyrën.
Kjo është një zgjidhje e shpejtë dhe praktike kur nuk keni kohë për një larje të plotë, por doni të hiqni njollën menjëherë.