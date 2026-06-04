"Trotinetët elektrik janë problem serioz", Toshkovski paralajmëron masa të rrepta ndaj drejtuesve të papërgjegjshëm
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, në paraqitjen e tij në TV Telma, njoftoi kontrolle të intensifikuara dhe masa të reja për përmirësimin e sigurisë në trafik, pasi statistikat për muajin e kaluar treguan një numër shqetësues viktimash në rrugët e Maqedonisë dhe theksoi se policia do të veprojë shumë më rreptësisht ndaj shoferëve që shkelin rregullat dhe rrezikojnë sigurinë e përdoruesve të tjerë të rrugës.
"Do të jemi maksimalisht represivë ndaj të gjithë atyre që vrapojnë të shfrenuar në rrugë dhe shtigje. Siguria e qytetarëve duhet të jetë përparësi", tha Toshkovski.
Toshkovski gjithashtu iu drejtua konkretisht drejtuesve të skuterëve elektrikë, të cilët i vlerësoi si një problem serioz sigurie.
Sipas tij, ministria tashmë po analizon përvojat nga disa vende evropiane dhe po përgatiten ndryshime ligjore që mund të sjellin rregulla më të rrepta për përdorimin e tyre.
"Mendoj se duhet të shkojmë me zgjidhje më radikale, veçanërisht në fushën e ndalimeve, vendosjes së një kufiri moshe dhe ndoshta regjistrimit të skuterëve elektrikë. Ato përfaqësojnë një sfidë të madhe për sigurinë në trafik dhe pres zgjidhje konkrete sa më shpejt të jetë e mundur", tha Toshkovski.
Ministri njoftoi se reformat në sektorin e trafikut do të vazhdojnë në periudhën e ardhshme, me qëllim uljen e numrit të aksidenteve rrugore dhe viktimave në rrugë./Telegrafi/