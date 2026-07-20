Aziri: Në mënyrë klandestine tentojnë të kalojnë Ligjin për Arsim të Lartë, Kuvendi shkel rregulloren
Deputeti i Lidhjes Shqiptare, Elmi Aziri akuzon qeverinë se po tenton që në mënyrë klandestine të kalojnë Ligjin për Arsim të Lartë.
"Proceduralen e kërkova sigurisht duke shpreh indijatën tonë dhe mospajtimin tonë me këtë formë ose me këtë praktikë që po tentohet të instalohet në funksionimin e kuvendit, përshkak se ky funksionim është duke ndodhë në këndërshtim me shumë nene të regullores së kuvendit, nenin 74, nenin 126, nenin 115. Rregullorja në mënyrë taksative i përcakton kushtet rëthanat se kur dhe si të sillet, si të thiret faktikisht seansa plenare. Mendoj se duhet të ndërpritet kjo seancë, përshkak se nuk kemi të plotsuar asënjë kusht në bazë të rregulores.
Në nenin 74, thotë vendimi për thirjen e seansës së kuvendit me propozim rendin e ditës dhe materialet për çështjet që propozohen për rendin e ditës së seansës, deputetve u dërgohen së paku dhjetë ditë pune para ditës së caktuar për nëmbajtjën e seansës. Ndërkohë, këtë seancë e keni thirë ditën e premte dikun në përfundim të ditës.
Mendoj se kjo formë, kjo tendencë klendestine, kjo tendencë për të kontrabandu ligje, mendoj se nuk i bën nderë shumicës parlamentare, aq më pak i bën nderë Kuvendit si institucion dhe nuk guxojmë të rëshqadim në shkelje procedurale për shkak se minohet vëprimi demokratik i Kuvendit.
Dita e premte ka qenë një ditë me skandale të shumëta, përpërmendim ditën e premte, për shkak se i paraprin ditës së sotme, është tërheqë, është thirë komision, është suspendu puna e komisionit, prap është thirë seanca, është tërheqë ligji, prapë është fut ligji domethënë është një tendence krijimi të një haosi që mundësisht deputetet të humbin në lavirinthet e Rregulores.
Ju lus që të ndërpreni seancën, të respektoni rreguloren, të respektoni deputetët, të kemi kohë për të diskutu, për të analizu, dhe në përputhje me rreguloren të thirni një seancë të radhës", thonë nga LSH./Telegrafi/