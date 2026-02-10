Tri opsionet që Real Madridi po shqyrton për të zëvendësuar Carvajal
E ardhmja e Dani Carvajal te Real Madridi po hyn në një fazë vendimtare.
Mbrojtësi i djathtë veteran po i afrohet fundit të kontratës pa sinjale të qarta rinovimi, ndërsa ndjesia e lodhjes sportive dhe mungesa e protagonizmit kanë ngritur pikëpyetje serioze mbi vazhdimin e tij në “Santiago Bernabeu”.
Edhe pse është rikuperuar nga dëmtimi, minutat në dispozicion kanë qenë minimale, duke shtuar spekulimet për një largim të mundshëm në verë.
Situata aktuale sportive nuk është aspak e favorshme për Carvajal.
Nën drejtimin e Alvaro Arbeloas, lojtari nuk ka gjetur hapësirën që pret, një realitet që ka krijuar pakënaqësi të dukshme.
Ai e kupton konkurrencën dhe procesin e rinovimit të skuadrës, por e konsideron të padrejtë rolin dytësor, duke pasur parasysh përvojën dhe kontributin e tij ndër vite.
Në mungesë të një ndryshimi, gjithnjë e më shumë po përforcohet ideja e një ndarjeje.
Në këtë kontekst, drejtuesit e Real Madridit kanë nisur të eksplorojnë tregun për një zëvendësues të denjë në krahun e djathtë të mbrojtjes.
Klubi po analizon disa profile me karakteristika të ndryshme, duke kombinuar përvojën me potencialin për rritje.
Një nga emrat më të përfolur është Pedro Porro, aktualisht te Tottenham, një mbrojtës modern me prirje të forta sulmuese dhe eksperiencë në nivele të larta.
Një alternativë tjetër është Wesley França, talent 22-vjeçar i Romës, i cili shihet si një investim për të ardhmen.
Profili i tij ka marrë vlerësime pozitive edhe nga lojtarë brazilianë brenda dhomës së zhveshjes së Madridit, të cilët besojnë në zhvillimin e tij afatmesëm.
Krahas tij, në skenë ka hyrë edhe Konrad Laimer, lojtar i Bayern Munich, i njohur për polivalencën dhe disiplinën taktike.
Laimer konsiderohet një opsion strategjik, pasi mund të luajë si mbrojtës i djathtë ashtu edhe në mesfushë.
Negociatat e vështira për rinovimin e kontratës me Bayernin mund të hapin derën për një transferim, ndërsa Real Madridi po monitoron nga afër situatën.
Ndërkohë, e ardhmja e Dani Carvajal mbetet e paqartë, me gjithçka që tregon se vera e ardhshme mund të shënojë një ndryshim cikli në krahun e djathtë të mbrojtjes madrilene. /Telegrafi/