“Trepça nuk zhvillohet pa investime dhe me borxhe milionëshe”, Sindikata kërkon kushte për minatorët
Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Trepçës ka reaguar pas takimit me Bordin Mbikëqyrës të ndërmarrjes, duke ngritur shqetësime serioze për gjendjen e rëndë të minatorëve, kushtet e punës dhe mungesën e investimeve në Trepçë.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook thuhet se kërkesa për takim kishte për qëllim informimin e bordit lidhur me situatën aktuale të minatorëve, largimet e shumta nga puna pa procedura ligjore, mungesën e pagesës së trustit pensional si dhe draft-rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës.
"Si fillim, si sindikatë pas gatishmërisë për të zhvilluar takimin e vlerësuam këtë takim, por është e dhimbshme dhe zhgënjyese se si nuk ka gatishmëri për të gjetur zgjidhje për minatorët dhe po u ngarkohet barra e keqmenaxhimit të ndërmarrjes tash e 26 vite. Kjo sipas logjikës së tashme, përgjegjësinë dhe pasojat po i bartin minatorët, por pa u ngarkuar përgjegjësia dhe llogaridhënja atyre që keqmenaxhuan, ndërsa nga minatorët po kërkohet ringritja e Trepçës. Tashmë të gjithë e dimë se si po përballemi në mungesë të mjeteve të punës, në një mikroklimë ku çdo ditë po na grryen shëndetin nga brenda. Kurse këta të gjithë po vijnë e po shkojnë me premtime për ringritje, e minatorët po mbesin pa ju ndryshuar gjendja, vetëm duke ju rënduar situata", thuhet në njoftim.
Për më shumë lexoni postimin e plotë të Sindikatës:
Pas kërkesave tona si sindikatë për t’u takuar me bordin mbikëqyrës për të informuar mbi situatën aktuale të minatorëve dhe gjendjen shumë të rëndë të kushteve të punës, largimet e shumta që po ndodhin nga puna pa procedura ligjore, për shkak të dështimit të administratës së ndërmarrjes, për të cilë nuk po merr askush përgjegjësi.
Mungesën e pagesës së trustit pensional si dhe draft rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës.
Në mungesë të përmirësimit të kushteve të punës, largime pa proceduar në mënyrë burokratike, në show në faqe të facebook dhe mos pagesën e trustit pensional që nga viti 2019, duke paguar vetëm disa periudha të shkurta.
Trepça pa investime nga dora e shtetit nuk ringritet në gjendjen që është, e dimë dhe e dinë të gjithë, por të gjithë po heshtin. Si arsyetim gjithmonë po thonë se ju duke punuar pa mjete, pa kushte, duhet ta ngritni, duke paguar kosto jetësore, duke na shkatërruar shëndetin.
Kërkohet nga minatorët të zhvillohet Trepça. Jo, Trepça nuk zhvillohet pa investime dhe me borxhe milionëshe. Duke mos krijuar kushte pune të sigurta dhe mbrojtje të shëndetit, si dhe pa furnizim me mjete pune.
Bordi, kur ne kërkonim për temat, të gjitha përgjigjet ishin: “s’kemi mjete financiare”. Kur kërkonim trajtim të drejtë për minatorët, thirreshin në ligj. Kur ne kërkonim respektim të ligjit ku na mbrohen të drejtat, arsyetimi ishte sërish “s’kemi mjete”.
Kjo është pra drejtësia.
Për trustin pensional, kryesuesi i bordit mori zotim se do ta diskutojë në mbledhjen e bordit.
Ndërsa në draft rregulloren e pagave, e cila është duke u finalizuar, por duke lënë anash sindikatën, dhe në shumicën 90% të punës së kësaj rregullore sindikata nuk është përfshirë dhe na kanë pamundësuar për të dhënë kontributin tonë.
Ku ne njoftuam kryesuesin e bordit se në këtë rregullore të pagave pritja e minatorëve është që të ketë ngritje të pagave, si dhe në diskutime të brendshme gjithmonë është përfolur se me këtë rregullore do të rregullohen edhe koeficientët e pagës.
Por kjo ka qenë edhe kërkesa e minatorëve për ngritje të pagave, sepse paga e minatorit ka mbetur shumë e ulët për një punë shumë të rëndë dhe të vështirë, pagesë qesharake.
Përgjigjja e bordit ishte se nuk janë të informuar se në rregullore do të përfshihen edhe pikat e pagave.
Dhe arsyetimi është se kemi mungesë financiare.
E duhet ta ngrisim njëherë të hyrat financiare.
Por të hyrat financiare nuk ngriten me minatorë të cilët që nga paslufta me ngulm kërkojnë ligjin për minatorë, e jo të ngritet Trepça me minatorë deri në moshën 65 vjeçare.
Miniera të hargjuara, s’ka energji njeriu ta përballojë punën në minierë deri në 65 vjet.
Trepça nuk ngritet në gjysmë kacie, me gjysmë bager, me gjysmë kamioni, me flotacion të hargjuar, me depo të zbrazura, në mungesë të fuqisë punëtore.
Me liftin në përdorim, që shumë herë mbesim të mbyllur, i cili është mbi 100 vite i vjetër.
Për me zhvillu Trepçën.
Për fund, të nderuar minatorë,
Sapo ta kemi draftin final në dorë, sindikata do të mbajë një tubim bashkë me ju për t’ju informuar dhe sqaruar se çka përmban ajo rregullore dhe a është e pranueshme për ne.
Andaj si kryetar i sindikatës dhe si kryesi, do të qëndrojmë të bashkuar për të realizuar atë që e meritoni.