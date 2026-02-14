Trent Alexander-Arnold ua kujton të gjithëve pse Real Madridi e transferoi
Që prej transferimit te Real Madrid në qershor të vitit 2025 me një kontratë gjashtëvjeçare nga Liverpool, Trent Alexander-Arnold ka përjetuar një periudhë me ulje-ngritje në Spanjë.
Mbrojtësi anglez bëri debutim mbresëlënës në Kupën e Botës për Klube ndaj Al-Hilalit, duke e përshkruar atë si “të jashtëzakonshëm”, por lëndimet e hershme dhe rotacioni në formacion e kanë kufizuar në minuta dhe vazhdimësi.
Megjithatë, në ndeshjen e fundit ndaj Real Sociedad, ai tregoi saktësisht pse klubi madrilen investoi tek ai. Në një aksion të ndërtuar me durim, Alexander-Arnold dhuroi një krosim perfekt në zonë, duke gjetur Gonzalo Garcian, i cili e shtyu topin në rrjetë.
🚨🇪🇸 GONZALO GARCIA OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID! TRENT ALEXANDER-ARNOLD WITH THE ASSIST!
Real Madrid 1-0 Real Sociedad.pic.twitter.com/SDqHl7FBmW
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 14, 2026
Ishte një moment që rikujtoi vizionin dhe pasimin e tij elitar – cilësi që janë lavdëruar ndër vite edhe nga legjenda si David Beckham.
Janë pikërisht momente të tilla që tregojnë potencialin e Trent për të zhbllokuar mbrojtjet dhe për të bërë diferencën te Real Madridi, edhe pse vazhdon të luftojë për minuta të rregullta në një nga skuadrat më konkurruese në Evropë.
Një asistim, një mesazh i qartë: Trent Alexander-Arnold mund të jetë ende shkëndija kreative që Real Madridi shpresonte të fitonte me transferimin e tij./Telegrafi