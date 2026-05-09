Trendi i ri në ChatGPT - analiza për kujdesin ndaj lëkurës
Një trend i ri në ChatGPT po i shndërron selfiet në grafikë të plotë analizash për kujdesin e lëkurës.
Përdoruesit ngarkojnë një portret dhe i kërkojnë chatbotit të krijojë një analizë për llojin e lëkurës, strukturën, poret, hidratimin, nuancën dhe rekomandimet e produkteve.
Pjesa virale është formati.
Në vend të një përgjigjeje me tekst të thjeshtë, ChatGPT e shndërron analizën në një raport vizual të rafinuar me zona krahasimi, ikona, grafikë dhe etiketa të shkurtra.
Ai tregon se si mjetet e imazhit me anë të Al po kalojnë nga redaktime argëtuese në udhëzues vizualë të personalizuar që njerëzit mund t'i përdorin në të vërtetë.