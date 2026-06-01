Al e fut Conor McGregor në një betejë epike me personazhet e Star Wars
Një video e krijuar me Al e ka shndërruar luftëtarin e UFC-së, Conor McGregor, në protagonistin e një prej skenarëve më të pazakontë që mund të imagjinohen.
Në vend që të përballet me rivalët e tij të zakonshëm në kafaz, McGregor shihet duke luftuar kundër personazheve nga universi i Star Wars, duke krijuar një përzierje të çuditshme mes sportit dhe fantashkencës.
Edhe pse skenari është krejtësisht absurd, pikërisht kjo e ka bërë videon kaq tërheqëse për publikun.
Ky është një shembull i qartë se si Al po shkon përtej videove realiste.
Sot, krijuesit e përmbajtjes mund të kombinojnë personazhe të famshëm, sporte, meme dhe botë imagjinare në prodhime që deri pak vite më parë do të kërkonin aktorë, ekipe të efekteve vizuale dhe buxhete të mëdha. /Telegrafi/