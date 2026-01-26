Tre yjet e skuadrës i kërkojnë Chelseat kushte të përmirësuara kontraktuale
Enzo Fernández dhe Moises Caicedo vazhdojnë të jenë shtyllat kryesore të mesfushës së Chelseat, ndërsa mbrojtësi i talentuar anglez Levi Colwill konsiderohet si një nga projektet afatgjata më të rëndësishme të klubit.
Sipas BBC-së, Chelsea mund të përballet së shpejti me kërkesa nga disa prej lojtarëve të tij kyç, të cilët synojnë përmirësim të kontratave ekzistuese.
Raportohet se Caicedo, Fernandez dhe Colwill kanë shprehur dëshirën për të hapur bisedime me drejtuesit e klubit lidhur me kushtet personale, duke reflektuar rolin gjithnjë e më të rëndësishëm që ata kanë në skuadër.
Megjithatë, drejtuesit e Chelseat planifikojnë të shtyjnë çdo diskutim formal për kontratat të paktën deri në afatin kalimtar të verës.
“Blutë” ndodhen aktualisht nën presion për të respektuar rregullat financiare të UEFA-s, veçanërisht në menaxhimin e faturës së pagave.
Klubi duhet ose të rrisë të ardhurat ose të realizojë shitje të rëndësishme me fitim, përpara se të përcaktojë se çfarë kushtesh mund t’u ofrojë yjeve të ekipit. /Telegrafi/