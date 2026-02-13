Tre yjet e Barcelonës po akuzohen për humbjen turpëruese ndaj Atletico Madridit
Stadiumi “Metropolitano” u shndërrua në skenën e një makthi të vërtetë për Barcelonën pas humbjes 4-0 ndaj Atletico Madrid.
Gjysmëfinalja e parë e Kupës së Mbretit la një plagë të thellë, e shënuar nga paraqitjet e Pau Cubarsi, Alejandro Balde dhe Marc Casado.
Skuadra madrilene dominoi përballë një qasjeje taktike që i mungonte qëndrueshmëria në mbrojtje dhe ekuilibri në mesfushë. Gabimet individuale fundosën shanset e një ekipi që kishte ardhur si favorit, por u largua nën pikëpyetje serioze.
Brishtësia e Pau Cubarsi dhe Alejandro Balde në zonë
Mbrojtja përjetoi një sprovë të pandërprerë, ku Cubarsi nuk arriti të gjente stabilitetin e nevojshëm në fushën madrilene. Mbrojtësi i ri u tregua i pasigurt, duke rrëshqitur në momente vendimtare dhe duke u tejkaluar vazhdimisht nga lëvizshmëria e kundërshtarëve.
Në krahun e majtë, Alejandro Balde zhvilloi një ndeshje të shoqëruar nga tensioni dhe çrregullimi në fazën defansive.
Ndikimi i kufizuar i Marc Casados në mesfushë
Në mesfushë, Barcelona nuk arriti të imponojë autoritetin e saj për shkak të brishtësisë së shfaqur nga mesfushorët.
Marc Casado ishte viktima kryesore e skemës, duke u zëvendësuar para përfundimit të pjesës së parë nga Hnasi Flick.
Pavarësisht se mori një karton të verdhë për një ndërhyrje të rrezikshme, ndikimi i tij në lojë ishte praktikisht i papërfillshëm dhe i dobët./Telegrafi/