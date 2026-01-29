Tre transferimet e ardhshme të Barcelonës ishin në Camp Nou, ndoqën nga afër ndeshjen ndaj Copenhagenit
Barcelona vazhdon të punojë intensivisht për përforcimet e saj të ardhshme, ndërsa tre prej afrimeve të radhës ishin të pranishëm mbrëmë në Camp Nou gjatë përballjes së Ligës së Kampionëve kundër Copenhagen.
Bëhet fjalë për Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein dhe Patricio Pacifico, të cilët janë shumë pranë finalizimit të transferimeve te Barca Atletic, skuadra rezervë e klubit katalanas.
Sipas raportimeve, Patricio Pacifico ka kryer tashmë testet mjekësore me Blaugranët dhe një njoftim zyrtar pritet së shpejti.
Mbrojtësi i majtë 19-vjeçar uruguaian do të transferohet nga Defensor Sporting në formë huazimi me opsion blerjeje.
Ndërkohë, Barcelona ka fituar garën ndaj klubeve të mëdha si AC Milan dhe Bayern Munich për të siguruar shërbimet e qendërmbrojtësit të talentuar të Genk, Juwensley Onstein, i konsideruar si një nga mbrojtësit më premtues të momentit.
Sa i përket Hamza Abdelkarimit, katalanasit kanë qenë prej kohësh në negociata me klubin e tij, Al-Ahly, por ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, Barcelona mbetet optimiste se do të sigurojë firmën e sulmuesit 18-vjeçar egjiptian, fillimisht në formë huazimi, me opsion për transferim të përhershëm në qershor.
Të tre lojtarët pritet të jenë pjesë e projektit të së ardhmes së Barcelonës, duke forcuar më tej akademinë dhe skuadrën rezervë të klubit. /Telegrafi/