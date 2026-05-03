Tre të vdekur, shpërthen Hantavirusi në anijen turistike në Atlantik
Tre persona kanë vdekur pas një shpërthimi të dyshuar të virusit në një anije turistike që lundronte në Atlantik, ka njoftuar Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Një rast i Hantavirusit është konfirmuar, me pesë raste të tjera të dyshuara nën hetim.
Një shtetas britanik thuhet se është në kujdes intensiv.
Incidenti u raportua në bordin e anijes turistike MV Hondius, e cila po udhëtonte nga Argjentina në Kepin e Gjelbër.
Infeksionet nga Hantavirusi zakonisht lidhen me ekspozimin ndaj mjedisit, siç është kontakti me urinën ose jashtëqitjet e brejtësve të infektuar, por në raste të rralla mund të përhapen midis njerëzve, duke çuar në sëmundje të rënda të frymëmarrjes.
MV Hondius drejtohet nga kompania turistike holandeze Oceanwide Expeditions.
Sipas një itinerari në faqen e internetit të Oceanwide Expeditions, MV Hondius u nis nga Ushuaia në Argjentinë më 20 mars dhe pritej të përfundonte udhëtimin e saj më 4 maj në Kepin e Gjelbër. /Telegrafi/