Tre të vdekur pasi një burrë qëlloi dy gra dhe më pas veten - zbulohen detaje të ngjarjes tragjike në Linz të Austrisë
Të shtëna në Linz të Austrisë, policia ka bërë të ditur se tre persona ishin vrarë dhe arma e përdorur ishte gjetur nga forcat e rendit.
Dhe lidhur me këtë ngjarje, mediat vendase kanë bërë të ditur se një prani të madhe policore është vërejtur në zonën Klausenbachstrasse në veri të qytetit.
"Të vdekurit e gjetur në vendngjarje ishin një mashkull dhe dy femra", ka thënë Ulrike Handlbauer, një zëdhënëse e policisë shtetërore të Austrisë së Epërme, për ORF.
"Policia aktualisht nuk mund të japë komente më të detajuara mbi rrethanat më specifike të motivit ose identitetin e të ndjerëve".
Ndërkohë, portali i lajmeve Kronen Zeitung ofroi detaje të mëtejshme mbi incidentin, duke raportuar se një burrë i moshuar kishte qëlluar dy gra dhe më pas veten jashtë një biznesi gastronomik.
Ai medium gjithashtu citoi policinë të thoshte se rreziku më i gjerë për publikun kishte kaluar.
Linzi ndodhet në lumin Danub në rajonin e Austrisë së Epërme në veri të vendit, rreth gjysmës së rrugës midis Salzburgut në perëndim dhe Vjenës në lindje. Është shtëpia e më shumë se 200,000 njerëzve.
Krimi me armë është relativisht i rrallë në Austri - është më shumë se 25 herë më pak e shpeshtë se në SHBA, por gjithashtu jo ndër nivelet më të ulëta në Evropë. /Telegrafi/