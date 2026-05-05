Tre të vdekur, momenti kur një aeroplan i vogël u rrëzua dhe u përplasë në një ndërtesë në Brazil
Një aeroplan i vogël me pesë persona u rrëzua në një ndërtesë të hënën në qytetin Belo Horizonte në Brazilin juglindor.
Dhe si pasojë, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, kanë gjetur vdekjen tre persona, thanë zyrtarët lokalë dhe zjarrfikësit.
Piloti dhe bashkëpiloti i aeroplanit u vranë nga përplasja, tha departamenti i zjarrfikësve në një deklaratë, ndërsa tre pasagjerë u shpëtuan në gjendje të rëndë dhe u dërguan në spital.
Accidente aéreo en Belo Horizonte (Brasil)
Una avioneta EMB-721C Neiva Sertanejo se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira poco después de despegar del Aeropuerto de Pampulha.
2 fallecidos (piloto y copiloto) y 3 heridos graves.
Fillimisht u raportua se katër persona ishin në bord.
Pak orë më vonë, qeveria e shtetit Minas Gerais bëri të ditur se njëri nga pasagjerët vdiq në spital, duke shtuar se dy të tjerët ishin ende të shtruar në spital dhe në gjendje të qëndrueshme.
Nuk kishte banorë të lënduar ose dëmtime strukturore në ndërtesë, tha departamenti i zjarrfikësve.
Aeroplani thuhet se u ngrit herët pasdite nga Aeroporti Pampulha, rreth 8 km (5 milje) nga qendra e Belo Horizonte, me destinacion Sao Paulo, sipas departamentit të zjarrfikësve. /Telegrafi/