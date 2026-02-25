Tre ditë shi i rëndë në Bali - pitonët notojnë në rrugë
Në Bali, në kulmin e sezonit të shiut, banorët dhe turistët janë habitur nga pamja e pitonëve të mëdhenj që notojnë qetësisht nëpër rrugët e qyteteve dhe fshatrave.
Këta gjarpërinj të mëdhenj dukeshin të pakujdesshëm ndaj pranisë së njerëzve, duke kaluar nëpër ujin që kishte mbuluar trotuaret, oborret dhe rrugët kryesore.
Turistët kanë kapur momentet e pabesueshme në video dhe i kanë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke treguar sesi gjarpërinjtë notojnë mbi ujërat e përmbytura, duke kaluar pranë vilave dhe bizneseve lokale.
Disa shikues janë shprehur të frikësuar, ndërsa të tjerë janë mahnitur nga kjo ndërveprim natyror aq e rrallë.
Shiu i rëndë vazhdoi për gati tre ditë pa ndërprerje, duke rritur nivelet e ujit deri në pika ku disa vila dhe pishina u përmbytën plotësisht.
Edhe motoçikletat e parkuara nuk shpëtuan nga uji, dhe disa rrugë kryesore u bënë të pakalueshme për automjetet.
Autoritetet lokale kanë paralajmëruar banorët të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin zonat e përmbytura, ndërsa disa ekipe emergjente punojnë për të siguruar zonat më të prekura dhe për të evakuuar ata që mund të jenë në rrezik.
Ky fenomen ka nxjerrë në pah jo vetëm fuqinë e reshjeve tropikale në Bali, por edhe aftësinë e natyrës për të shfaqur pamje të mahnitshme dhe paksa të frikshme njëkohësisht, duke rikujtuar se njerëzit dhe kafshët shpesh ndajnë hapësirën në mënyra të paparashikueshme. /Telegrafi/