Një rast i transportit ilegal të druve dhe moszbatimit të urdhrave të personit zyrtar është regjistruar në fshatin Binq të Vitisë, ku një person ka kundërshtuar urdhrat policorë dhe ka shkaktuar lëndimin e dy zyrtarëve.

Sipas njoftimit, njësiti policor kishte ndaluar një automjet me targa lokale që drejtohej nga një i dyshuar mashkull, shtetas i Maqedonisë së Veriut.

Gjatë kontrollit është konstatuar se i njëjti po transportonte dru në mënyrë të kundërligjshme.

Policia e kishte urdhëruar të dyshuarin që automjeti të shoqërohej në zyrat e pylltarisë, mirëpo ai ka refuzuar dhe ka kundërshtuar urdhrat zyrtarë.

Gjatë tentativës për arrestimin e tij, dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore.

Pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të hetohet.

