Transferimi i Ylber Ramadanit në Turqi pranë finalizimit
Ylber Ramadani pritet të transferohet nga Lecce te Çorum, duke i dhënë fund qëndrimit të tij trevjeçar në “Via del Mare”.
Ramadani, i cili iu bashkua Lecces në verën e vitit 2023, u shndërrua shpejt në një element të rëndësishëm të skuadrës italiane.
Gjatë periudhës së tij në klub, mesfushori regjistroi 104 paraqitje zyrtare, duke kontribuar me 3 gola dhe 1 asistim, ndërsa u dallua për stabilitetin dhe punën e tij në mesfushë.
Në pritje të zyrtarizimit, transferimi i tij në futbollin turk shihet si një hap i ri në karrierë, ndërsa Çorum pritet të përfitojë një mesfushor me përvojë ndërkombëtare dhe rol të rëndësishëm në fazën mbrojtëse dhe ndërtimin e lojës.
Në Çorum, Ramadani pritet të sjellë eksperiencë dhe stabilitet në mesin e fushës, duke u bërë një nga emrat kyç të projektit të ri të klubit. Klubi turk e sheh atë si një përforcim të rëndësishëm për synimet në kampionat.
Ndërkohë, Lecce pritet të vazhdojë ristrukturimin e skuadrës për sezonin e ri nën drejtimin e Eusebio Di Francesco. Largimi i Ramadanit hap hapësirë për alternativa të reja në mesfushën e ekipit italian. /Telegrafi/