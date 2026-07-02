Trajneri i RD Kongos merr lajmin tragjik për vdekjen e babait gjatë konferencës pas ndeshjes
Sebastien Desabre është përballur me një moment tragjik menjëherë pas ndeshjes së DR Congo kundër Anglisë në Kupën e Botës, pasi është njoftuar për vdekjen e babait të tij gjatë konferencës për shtyp.
Sipas raportimeve, një zyrtar i federatës kongoleze ndërpreu seancën me median për të shprehur ngushëllimet publike, moment që e tronditi dukshëm trajnerin francez, i cili u largua menjëherë nga salla.
Pavarësisht këtij lajmi të rëndë personal, Desabre ka udhëhequr një fushatë historike me RD e Kongos në Kupën e Botës, duke e kthyer ekipin në turne për herë të parë që nga viti 1974 dhe duke arritur suksese të rëndësishme gjatë rrugëtimit.
🌹 Sebastian Desabre, entrenador de República Democrática del Congo, se entera en rueda de prensa de que falleció su padre#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/0KX3HdjyTI
— Diario AS (@diarioas) July 2, 2026
Nën drejtimin e tij, “Leopardët” regjistruan golat e parë në Kupën e Botës, fitoren e parë në historinë e tyre në këtë kompeticion dhe kualifikimin në fazën eliminatore për herë të parë.
RD Kongo u mposht nga Anglia me rezultat 2-1 dhe janë eliminuar tanimë nga Kupa e Botës. /Telegrafi/