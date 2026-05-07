Trajneri i njohur po pret një telefonatë nga Man City nëse Guardiola vendos të largohet
Manchester City po përgatitet për një ndryshim të mundshëm në stol, me Enzo Marescan që po del si një nga kandidatët kryesorë për ta pasuar Pep Guardiolën, në rast se ky i fundit vendos të largohet nga klubi këtë verë.
Enzo Maresca thuhet se është “gati dhe në pritje” për ta marrë drejtimin e skuadrës në verë, nëse siç po besojnë gjithnjë e më shumë njerëz brenda rretheve të futbollit, trajneri i Manchester Cityt vendos t’i japë fund periudhës së tij të suksesshme në “Etihad”.
Sipas The i Paper, plani afatgjatë i Cityt për pasuesin e Guardiolës e ka identifikuar tashmë Marescan si një opsion të fortë dhe të përshtatshëm “nga brenda”, për shkak të përvojës së tij të mëparshme në strukturat trajnuese të klubit dhe njohjes me filozofinë e lojës që aplikohet në City.
Guardiola, i cili ka kontratë deri në vitin 2027, ende nuk ka konfirmuar nëse do të vazhdojë përtej këtij cikli, ndërsa paqartësia për të ardhmen e tij afatgjatë në “Etihad” vazhdon.
Maresca, që më parë ka punuar brenda sistemit të Cityt para se të kalonte në rolin e trajnerit kryesor, vlerësohet lart nga figura të rëndësishme në klub dhe shihet si i pozicionuar mirë nëse do të krijohet një vend vakant.
Në kuadër të planifikimit më të gjerë, raportohet se City po e mban në konsideratë afatgjatë edhe legjendën e klubit, Vincent Kompany, çka tregon një qasje të strukturuar për trashëgiminë e stolit.
Për momentin, Guardiola vazhdon të jetë në krye, por spekulimet në rritje për të ardhmen e tij e kanë vendosur Marescan në mesin e emrave kryesorë që po diskutohen prapaskenave./Telegrafi/