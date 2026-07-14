Trajkov: Zgjerimi i BE-së është një domosdoshmëri gjeopolitike dhe një prioritet strategjik për Maqedoninë
Zv. ministrja për Çështjet Evropiane, Viktorija Trajkov, ndodhet në një vizitë pune në Bruksel. Mbrëmë, në një tryezë të rrumbullakët të organizuar me pjesëmarrës të nivelit të lartë nga Fondacioni Konrad Adenauer Zyra për Evropën në Bruksel, Zëvendësministrja Trajkov theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian sot përfaqëson një domosdoshmëri gjeopolitike dhe një nga instrumentet më të rëndësishme strategjike të Unionit.
“Për Maqedoninë, integrimi evropian mbetet përparësia më e lartë strategjike dhe Axhenda e Reformave është në zemër të politikave qeveritare. Reformat në sundimin e ligjit, administratën publike, qeverisjen ekonomike, transformimin dixhital dhe transparencën institucionale janë një investim në të ardhmen e shtetit dhe në kushte më të mira për qytetarët”, theksoi Trajkov.
Zëvendësministrja për Çështjet Evropiane nënvizoi se procesi i zgjerimit duhet të mbetet i besueshëm, i bazuar në meritë dhe i parashikueshëm, me vendet kandidate dhe Bashkimin Evropian që duhet të përmbushin vazhdimisht detyrimet e tyre.
Sipas saj, një Ballkan Perëndimor i qëndrueshëm, demokratik dhe i begatë do të thotë një Bashkim Evropian më i fortë dhe më i sigurt.
Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Ministri i Shtetit për Evropën në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë, Gunter Krichbaum, eurodeputeti gjerman Michael Gahler dhe një anëtar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian./Telegrafi/