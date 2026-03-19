Tragjedia në Vjenë ku mbetën të vdekur tre kosovarë - kompania fshihet pas aksidentit, operatori i vinçit do të jetë dëshmitari kryesor
Aksidenti i tmerrshëm në ndërtim në Porzellangasse të Vjenës ka tronditur rëndë Austrinë.
Katër punëtorë, tre prej të cilëve shtetas të Kosovës, humbën jetën gjatë ndërtimit të një papafingoje, ndërsa një tjetër u lëndua rëndë. Ngjarja ndodhi gjatë derdhjes së betonit, kur skela u shemb papritur, duke i zënë punëtorët nën rrënoja dhe beton të lagësht.
Në këtë situatë, operatori i vinçit në kantier u bë hero. Ai pa gjithçka nga pozicioni i tij i ngritur dhe, pa u lodhur, ndihmoi ekipet e shpëtimit të largonin pjesët e rënda që bllokonin rrugën.
Pavarësisht tronditjes dhe pikëllimit, punëtori i kualifikuar qëndroi për tre orë, duke ndihmuar në shpëtimin e kolegëve të tij.
Më pas, ai u tërhoq nga vinçi nga një ekip i brigadës profesionale të zjarrfikësve të Vjenës, pasi ishte prekur psikologjikisht nga aksidenti, sipas Martin Hofbauer.
Betoni vështirësoi situatën, zjarrfikësit përdorën pajisje speciale - detaje të tjera nga tragjedia në Vjenë ku vdiqën tre kosovarë
"Hapësira është shumë e kufizuar në oborr dhe skelet duhej të hiqeshin manualisht. Në disa vende, përdorëm një vinç. Ne arritëm t'i lironim njerëzit një nga një”, deklaroi ai, shkruan heute.at.
Gazeta "Krone" foli gjithashtu me një banor vendas që e pa aksidentin nga afër "fillimisht ata ishin ulur në skela dhe pastaj gjithçka u shemb".
Nëse operatori i vinçit e goditi strukturën me kovën e betonit apo rrethana të tjera shkaktuan aksidentin, do të përcaktohen nga hetimet, të cilat do të fillojnë së shpejti gjersa operatori i vinçit pritet të jetë një nga burimet më të rëndësishme të informacionit.
Ndërkohë, kompania përgjegjëse për ndërtimin duket se po ndjek një strategji të vet - fshehet pas aksidentit. Vetëm pak minuta pas ngjarjes, faqja e internetit e kompanisë hoqi të gjitha lidhjet me kantierin në Porzellangasse.
Një postim i vetëm ishte kapur nga gazeta "Krone" para se të hiqej: mbishkrimi i tij në Instagram ishte “Mund të ngremë kantiere ndërtimi!”, shoqëruar me një foto të kantierit. Kur u kontaktua nga gazeta, kompania shprehu “pikëllim të thellë” për “incidentin tragjik”.
Ndërkohë, sipas inspektoratit të punës, shembjet janë shkaku i dytë më i shpeshtë i aksidenteve në vendin e punës në industrinë e ndërtimit.
Një në dhjetë aksidente në vendin e punës ndodhin pikërisht në këtë sektor, duke e bërë industrinë e ndërtimit më të rrezikuar për punonjësit. Sipas Bordit Austriak të Kompensimit të Punëtorëve (AUVA), në vitin 2024 në Vjenë pati 2478 aksidente në vendin e punës, krahasuar me 2665 në vitin 2023.
Inspektoratet e punës fokusohen kryesisht në mbrojtjen nga rënia dhe kontrollin e ngritjes së skelave. Vitin e kaluar, në Vjenë u inspektuan 2769 kompani ndërtimi. Kontrollet gjithashtu përfshijnë verifikimin e vinçave dhe ngritësve të ndërtimit, dhe çdo mangësi raportohet te kompanitë përkatëse. /Telegrafi/