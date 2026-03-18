Betoni vështirësoi situatën, zjarrfikësit përdorën pajisje speciale - detaje të tjera nga tragjedia në Vjenë ku vdiqën tre kosovarë
Pas njërit prej aksidenteve më rënda në vendin e punës në Vjenë gjatë viteve të fundit, brigada profesionale e zjarrfikësve ka publikuar detaje shtesë mbi operacionin e shpëtimit.
Sipas saj, 120 persona të emergjencës morën pjesë në një operacion që zgjati më shumë se katër orë, i cili u zhvillua të martën në një oborr në Porzellangasse, në lagjen Alsergrund.
Aksidenti la katër viktima dhe një person të plagosur rëndë. Mesin e viktimave janë tre shtetas të Kosovë.
Betoni i lëngshëm bëri që viktima e tretë dhe e katërt të mos gjendeshin deri pas dy orësh e gjysmë, transmeton Telegrafi.
Mediat austriake sjellin detaje se si ndodhi incidenti ku mbetën të vdekur katër persona - tre ishin shtetas të Kosovës
Siç ishte raportuar më parë, aksidenti ndodhi rreth orës 14:30 gjatë një projekti për shndërrimin e papafingos, ku ishin ngritur skele. Gjatë derdhjes së betonit, e gjithë struktura u shemb, duke varrosur disa punëtorë nën rrënoja dhe beton të lagësht, raporton puls24.at.
Një punëtor 45-vjeçar u shpëtua me lëndime menjëherë pas arritjes së ndihmës së parë. Sipas brigadës profesionale të zjarrfikësve, kërkimi për viktima të tjera ishte jashtëzakonisht kompleks.
Për shkak të situatës, niveli i alarmit u ngrit menjëherë në nivelin 2 dhe u mobilizuan pajisje dhe personel i specializuar. Shërbimi i Ndihmës në Fatkeqësi i Vjenës dërgoi ekipin e tij të vendndodhjes akustike dhe njësinë e qenve të kërkim-shpëtimit, ndërsa një dron u përdor për rreth gjysmë ore për hetime të mëtejshme.
Më pas, hyrja në oborr duhej të hapej, duke hequr gardhet dhe dyert. Skelet dhe përforcimet e çelikut u hoqën manualisht, me ndihmën e vinçit dhe operatorit të tij, i cili qëndroi në automjet deri rreth orës 17:30.
I gjithë operacioni u vështirësua nga mbeturinat e mbuluara me beton të lëngshëm. Dy trupat e parë u nxorën përfundimisht, ndërsa nxjerrja e punëtorëve të mbetur ishte më sfiduese për shkak të betonit që ngurtësohej ngadalë.
Më pas, grumbulli i mbeturinave u kontrollua përsëri nga një nga qentë e kërkim-shpëtimit për t’u siguruar që nuk kishte më persona të mbetur të varrosur, sipas departamentit të zjarrfikësve.
Lidhur me statusin e hetimit, Drejtoria e Policisë Shtetërore të Vjenës deklaroi të mërkurën se hetimet mbi rrethanat e aksidentit janë në vazhdim dhe se Inspektorati i Punës është veçanërisht i përfshirë. Pas ekzaminimit policor të trupave të punëtorëve të ndërtimit të vdekur, faktet e mbledhura dhe renditja e ngjarjeve iu dorëzuan Zyrës së Prokurorit Publik të Vjenës në një raport paraprak.
Autopsitë me shumë gjasa janë urdhëruar tashmë. Çështja nëse sjellja e neglizhente ose kriminale mund të ketë kontribuar në aksident është tani përgjegjësi e Zyrës së Prokurorit Publik për t’u përcaktuar.
“Nuk kishte asgjë për të kritikuar në vetë kantierin e ndërtimit”, tha Autoriteti i Ndërtimit të Vjenës (MA 37) për APA-n.
Konvertimi i papafingos dhe ballkonet ishin instaluar dhe miratuar siç duhet, ndërsa inspektimet në vend nuk zbuluan asnjë bazë për ankesë.
Sindikata e Ndërtimit dhe e Punonjësve të Drurit (GBH) lëshoi një deklaratë të mërkurën, duke kërkuar një hetim të plotë mbi mënyrën se si mund të kishte ndodhur aksidenti. /Telegrafi/