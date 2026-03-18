Mediat austriake sjellin detaje se si ndodhi incidenti ku mbetën të vdekur katër persona - tre ishin shtetas të Kosovës
Katër punëtorë humbën jetën në një aksident tragjik në një vendndërtimi në Vjenë, Austri. Ambasada jonë atje ka konfirmuar se tre nga katër shqiptarët e vdekur ishin shtetas të Kosovës.
Gazeta austriake “Krone” raportoi nga vendi i ngjarjes, duke sjellë detaje mbi mënyrën se si ndodhi aksidenti.
Rreth orës 14:00, në oborrin e brendshëm të një pallati shumëapartamentësh në Porzellangasse, ndodhi tragjedia. Gjatë punimeve për betonimin në kuadër të zgjerimit të katit të sipërm, struktura papritmas dështoi: skela dhe forma e betonit u shembën në momentin që pesë punëtorë ndodheshin mbi të.
Sipas zjarrfikësve, struktura e sapobetonuar u rrëzua papritur, duke marrë me vete punëtorët në humnerë. Betoni dhe pjesët e tjera të ndërtimit i mbuluan ata poshtë, transmeton Telegrafi.
“Punëtorët që ndodheshin mbi këtë strukturë ranë së bashku me skelën,” tha zëdhënësi i zjarrfikësve, Martin Hofbauer.
Një banor bëhet dëshmitar i katastrofës
Dëshmitarët okularë tregojnë ngjarjen dramatike. “Ishte një zhurmë jashtëzakonisht e fuqishme, pastaj dëgjova vetëm punëtorët duke bërtitur me zë të lartë. Më pas filluan të jehonin sirenat”, rrëfen një banor që e pa aksidentin nga afër.
Vetëm disa minuta pas shembjes, zjarrfikësit, policia dhe ekipet e shpëtimit arritën në vendngjarje. Megjithatë, madhësia e tragjedisë nuk mund të ishte ende e qartë.
Më shumë se 100 punonjës emergjence përballuan një fushë rrënojash jashtëzakonisht të rrezikshme.
Pjesët e paqëndrueshme të ndërtimit, pluhuri dhe betoni e bënin shpëtimin shumë të vështirë. Në disa raste, shpëtimtarët duhej të gërmonin me duar për të arritur tek personat e mbuluar nga rrënojat.
Shpresa e parë dhe tragjedia e plotë
Fillimisht u shfaq një shpresë: një 45-vjeçar u shpëtua pas rreth 90 minutash, por ishte rëndë i plagosur. Ai kishte lëndime të mëdha në kokë, thyerje në duar dhe dëmtime të rënda në shtyllën kurrizore. Ai u dërgua menjëherë në sallën e emergjencës së një spitali, sipas deklaratës së Daniel Melcher nga Berufsrettung Wien.
Për të tjerët, çdo ndihmë erdhi shumë vonë: katër punëtorët e ndërtimit mbetën të mbuluar nga masat e betonit dhe vdiqën në vendngjarje.
Një operator i vinçit ishte dëshmitar i tragjedisë. Ai duhej të qëndronte në kabinën e tij dhe të ndiqte ngjarjet nga lartësia, dhe më pas u intervistua nga policia deri në orët e mbrëmjes.
Arsyeja e dështimit papritur të strukturës mbetet ende e paqartë. Policia dhe inspektorati i punës po zhvillojnë hetime intensive, duke thirrur për marrje në pyetje dëshmitarë të shumtë – përfshirë edhe operatorin e vinçit. /Telegrafi/