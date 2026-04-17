Tragjedi në Indonezi, rrëzohet helikopteri - 8 të vdekur
Një helikopter që fluturonte midis plantacioneve në ishullin Borneo, Indonezi, u rrëzua, duke vrarë tetë personat në bord.
Airbus H130 në pronësi të PT Matthew Air Nusantara humbi kontaktin të enjten, pesë minuta pasi u ngrit nga distrikti Melawi në provincën West Kalimantan.
Ai ishte duke udhëtuar drejt një plantacioni të vajit të palmës në distriktin Kubu Raya.
Sipas Agjencisë Kombëtare të Kërkimit dhe Shpëtimit dhe Ministrisë së Transportit, ekipet e kërkimit më vonë gjetën rrënojat dhe trupat e dy anëtarëve të ekuipazhit dhe gjashtë pasagjerëve në pyjet e dendura në distriktin Sekadau.
Njëri nga të vrarët ishte malajzian.
Indonezia, një arkipelag i gjerë me rreth 270 milionë banorë, është përballur me aksidente transporti, duke përfshirë rrëzime aeroplanësh dhe helikopterësh dhe fundosje tragetesh.