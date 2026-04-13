Toyota Land Cruiser 2027 tani ka një veçori që i mungonte
Toyota Land Cruiser më i fundit plotëson pothuajse çdo kriter - stil të fortë, një sistem të shkëlqyer fuqie dhe aftësi serioze në terrene malore.
Por deri më tani, i ka munguar një veçori kryesore: një hyrje ajri e ngritur. Kjo ndryshon për vitin 2027, transmeton Telegrafi.
Për vitin e ri të modelit, Toyota shton një hyrje ajri të ngritur si një opsion fabrike. Megjithatë, vlen të përmendet se kjo nuk është e njëjta gjë me një tub ajri.
Ndërsa tubat janë projektuar për të përmirësuar kalimin në ujë duke izoluar lagështinë, ky tub ajri nuk është i papërshkueshëm nga uji.
Megjithatë, duket bukur dhe shton disa përfitime funksionale. Opsioni kushton 980 dollarë dhe është i disponueshëm si në modelin bazë të vitit 1958 ashtu edhe në modelin standard të Land Cruiser.
Land Cruiser 2027 gjithashtu prezanton një ngjyrë të re të zezë të quajtur Inked, së bashku me një paketë Premium të disponueshme që sjell ulëse të pasme të ngrohta dhe të ventiluara.
Kjo paketë tani kushton 4,905 dollarë - një rritje prej 550 dollarësh krahasuar me vitin e kaluar.
Çmimet shohin një rritje modeste në të gjithë gamën. Modeli bazë i vitit 1958 tani fillon nga 59,380 dollarë, ndërsa versioni më i lartë i Land Cruiser fillon nga 65,455 dollarë - të dyja me 285 dollarë më shumë krahasuar me vitin e kaluar.
Në modelin bazë të vitit 1958 (ai me dritat e rrumbullakëta), opsionet e disponueshme përfshijnë hyrjen e ajrit të ngritur të lartpërmendur, një mbrojtëse të pasme të parakolpit prej 230 dollarësh dhe një dritë të portës së ngritjes prej 200 dollarësh, duke mos përfshirë aksesorët e instaluar nga shitësi.
Modeli më i lartë ofron përmirësime shtesë, duke përfshirë opsione bojërash me çmim midis 350 dhe 475 dollarësh.
Së bashku me hyrjen e ajrit të ngritur dhe paketën Premium, blerësit mund të shtojnë gjithashtu një mbrojtëse të pasme të parakolpit dhe dritë të portës së ngritjes.
Shtesa të tjera të disponueshme përfshijnë fellne aliazhi gri 20 inç (1,240 dollarë), një çati të hapur (850 dollarë) dhe një frigorifer konsole (170 dollarë).
I ngarkuar plotësisht, një Land Cruiser i vitit 2027 mund të kalojë shifrën e 73,000 dollarëve. /Telegrafi/