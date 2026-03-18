Tottenhamit nuk i mjafton fitorja ndaj Atletico Madridi në përballjen me pesë gola
Atletico Madrid ka siguruar kualifikimin në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, edhe pse humbi 3-2 ndaj Tottenhamit në ndeshjen e kthimit, duke kaluar tutje me rezultat të përgjithshëm 7-5 falë fitores 5-2 në takimin e parë.
Ndeshja nisi më mirë për Tottenhamin, që kaloi në epërsi në minutën e 30-të me golin e Randal Kolo Muani, i cili realizoi me kokë pas një asistimi nga Mathys Tel.
Skuadra angleze pati edhe disa raste të mira, por portieri Juan Musso u tregua vendimtar për të mbajtur Atletico Madridin në lojë.
Në pjesën e dytë, skuadra e Diego Simeone reagoi shpejt. Vetëm në minutën e 47-të, Julian Alvarez barazoi rezultatin në 1-1 pas një kundërsulmi të shpejtë.
Megjithatë, Tottenham riktheu avantazhin në minutën e 52-të me Xavi Simons, që realizoi për 2-1.
Atletico vazhdoi presionin dhe në minutën e 75-të arriti të barazojë sërish. Julian Alvarez ekzekutoi një goditje nga këndi, ndërsa David Hancko shënoi me kokë për 2-2.
Xavi Simons shënon nga pika e bardhë, për rezultatin përfundimtar 3-2.
Me këtë rezultat, Atletico Madrid vazhdon rrugëtimin në Ligën e Kampionëve, ku në çerekfinale takohet me Barcelonën dhe konfirmon formën e mirë. /Telegrafi/