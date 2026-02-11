Tottenhami shkarkon trajnerin Thomas Frank
Tottenham Hotspur ka marrë vendim për të shkarkuar trajnerin Thomas Frank pas rezultateve negative këtë edicion të Ligës Premier.
Spurs janë aktualisht në vendin e 14-të në Ligën Premier, vetëm pesë pikë mbi zonën e rënies nga kategoria, pasi nuk kanë fituar asnjë nga tetë ndeshjet e fundit në ligë dhe kanë siguruar vetëm dy fitore në 17 ndeshjet e fundit.
Ndeshja e fundit e Spurs në ligë ishte humbja 2-1 në shtëpi kundër Newcastle United dhe kjo bërë që drejtuesit e klubit të vendosin për shkarkimin e Frank.
The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.
Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.
However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026
“Klubi ka marrë vendimin për të bërë një ndryshim në pozicionin e trajnerit kryesor të ekipit të meshkujve dhe Thomas Frank do të largohet sot”.
“Thomas u emërua në qershor 2025 dhe ne kemi qenë të vendosur t'i japim atij kohën dhe mbështetjen e nevojshme për të ndërtuar së bashku të ardhmen. Megjithatë, rezultatet dhe performancat e kanë çuar Bordin në përfundimin se një ndryshim në këtë pikë të sezonit është i nevojshëm”, thuhet në njoftim.
Ndryshe, Frank iu bashkua Tottenhamit në qershor në një kontratë tre-vjeçare, duke zëvendësuar Ange Postecoglou. /Telegrafi/