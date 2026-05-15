Toshkovski: Nuk shoh asgjë kontestuese në atë që Kryeministri ka kërkuar informacion nga Kryeprokurori
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski sot ka deklaruar se nuk ka asgjë kontestuese që kryeministri, Hristijan Mickoski të bisedojë në telefon për të marrë informacione nga kryeprokurori, Nenad Saveski.
"Duke e njohur personalisht Kryeministrin, jam i sigurt se ai nuk do të hynte kurrë në komunikime të caktuara që do të ishin sadopak të paligjshme, e lëre më në drejtim të ndikimit të ndonjë prokurori, konkretisht se si të veprojë. Kryeministri ynë aktual nuk do ta bënte kurrë këtë", thotë Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski në lidhje me bisedën telefonike midis kryeministrit, Hristijan Mickoski dhe Prokurorit Publik të Shtetit, Nenad Saveski.
Toshkovski nuk beson se është kryer ndonjë parregullsi specifike në ndonjë aktivitet të ndërmarrë nga Kryeministri në drejtim të komunikimit me prokurorin publik.
"Unë supozoj se ai donte të merrte informacion adekuat rreth asaj që tronditi të gjithë opinionin. Nuk shoh asgjë të diskutueshme në lidhje me kërkesën e tij për informacion", shtoi Toshkovski.
Lidhur me ndërprerjen e procedurës nga Prokuroria për Krim të Organizuar dhe Korrupsion, Toshkovski thotë se nuk duhet të ketë një përpjekje të heshtur për ta mbyllur procedurën dhe se është e çuditshme se si vitin e kaluar kur u krye aksioni kishte prova, ndërsa tani procedura është ndërprerë me arsyetimin se nuk ka prova./Telegrafi/