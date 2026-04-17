Torta më e kërkuar pa vezë e qumësht: E pasur me kremra dhe arra, shije që s’harrohet
Me katër petë, dy lloje mbushjeje dhe shije të pasur çokollate e arrash, kjo tortë është zgjedhje ideale për çdo festë apo tryezë familjare
Informacionet bazë
- Lloji: tortë pa vezë e qumësht
- Vështirësia: mesatare
- Koha e përgatitjes: rreth 90 minuta + ftohja
- Koha e qëndrimit: minimum 24 orë në frigorifer
- Kallëpi: 22 cm
- Numri i petëve: 4
Përbërësit
Kremi bazë pa vezë e qumësht
- 200 ml vaj
- 200 ml qumësht bimor (sojë, bajame ose tjetër)
- 1 gotë (200 ml) sheqer
- 2 lugë të mbushura kakao
- 2 deri 3 lugë lajthi të bluara
Filli me çokollatë
- 700 ml qumësht soje
- 3 pudinga çokollate
- 80 g sheqer
- 100 g margarinë pa përbërje shtazore
- 100 g arra të bluara
- 100 g çokollatë pa përbërje shtazore
Filli i bardhë me biskota
- 100 g margarinë pa përbërje shtazore
- 100 g sheqer pluhur
- 170 g arra të bluara
- 200 g biskota pa përbërje shtazore të bluara
- 100 g çokollatë pa përbërje shtazore
- 150 ml qumësht soje
Biskota bazë (për 4 petë)
- 340 ml ujë i ngrohtë
- 200 g sheqer
- 2 lugë reçel kumbulle
- 230 g miell
- 30 g kakao
- 100 g arra të bluara
- 7 g sodë buke
Përgatitja
1. Përgatitja e petëve
Në një enë të madhe përzieni ujin e ngrohtë, sheqerin dhe reçelin. Shtoni miellin, kakaon, arrat dhe sodën e bukës, pastaj përzieni derisa masa të bëhet homogjene.
Masën ndajeni në 4 pjesë të barabarta. Secilën piqeni veçmas në kallëp 22 cm në 180°C për 10 minuta. Lërini të ftohen para mbushjes.
2. Kremi bazë
Rrihni vajin, qumështin bimor, sheqerin dhe kakaon me mikser dore rreth 5 minuta derisa të bëhet krem i trashë. Në fund shtoni lajthitë e bluara.
Ky krem përdoret për lyerje të hollë të çdo pete.
3. Filli me çokollatë
Zieni pudingun në qumështin e sojës me sheqer. Në fillin e nxehtë shtoni margarinën dhe çokollatën, duke përzier derisa të shkrihen. Në fund shtoni arrat e bluara. Lëreni të ftohet pak.
4. Filli i bardhë me biskota
Rrihni margarinën me sheqerin pluhur. Shtoni arrat dhe biskotat e bluara. Shkrini çokollatën me qumështin e sojës dhe shtojeni në masë. Përziejini mirë.
Mbushja e tortës
Renditja:
- petë
- shtresë e hollë kremi bazë
- filli i bardhë
- filli me çokollatë
Përsëriteni derisa të harxhohen të gjithë përbërësit.
Petën e fundit lyeni me fillin e mbetur me çokollatë dhe sipër dekorojeni me arra të bluara.
Hapi final
Torta duhet të qëndrojë në frigorifer minimum 24 orë që shtresat të forcohen dhe shijet të bashkohen. Vetëm atëherë merr aromën e plotë dhe teksturën ideale. /Telegrafi/