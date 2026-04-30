Hajdutët vodhën më pak vetura në vitin 2025 sesa në vitin paraprak.

Sipas Byrosë Kombëtare të Krimit të Sigurimeve (NCIB), pronarët raportuan 659,880 automjete të vjedhura, një rënie prej 23%.

Hajdutët shënjestruan marka dhe modele të caktuara në vend të të tjerave, me një automjet të vjedhur çdo 48 sekonda.

Automjeti numër një i vjedhur në SHBA në vitin 2025 ishte Hyundai Elantra, me 21,732 vjedhje.

Honda Accord ishte i dyti me 17,797, i ndjekur nga Hyundai Sonata me 17,687.

Sipas NCIB, vjedhjet e automjeteve Hyundai dhe Kia ranë për të tretin vit radhazi pasi ato u bënë shënjestër e hajdutëve sepse ishin të lehta për t'u vjedhur.

Hyundai dhe Kia përbënin 14% të të gjitha vjedhjeve të automjeteve vitin e kaluar, nga 23% në vitin 2023.

Nuk është çudi që disa automjete në këtë listë janë ndër më të shiturat në SHBA, si Ford F-150 dhe Chevrolet Silverado , të cilat përbëjnë një përqindje të lartë të automjeteve të vjedhura.

Ja 10 automjetet më të vjedhura në SHBA në vitin 2025:

Hyundai Elantra – 21,732

Honda Accord – 17,797

Hyundai Sonata – 17687

Chevrolet Silverado 1500 – 16,764

Honda Civic – 12,725

Kia Optima – 11,521

Ford F-150 – 10,102

Toyota Camry – 9,833

Honda CR-V – 9,809

Nissan Altima – 8,445.

