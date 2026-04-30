Top 10 veturat më të vjedhura në SHBA në 2025
Hajdutët vodhën më pak vetura në vitin 2025 sesa në vitin paraprak.
Sipas Byrosë Kombëtare të Krimit të Sigurimeve (NCIB), pronarët raportuan 659,880 automjete të vjedhura, një rënie prej 23%.
Hajdutët shënjestruan marka dhe modele të caktuara në vend të të tjerave, me një automjet të vjedhur çdo 48 sekonda.
Automjeti numër një i vjedhur në SHBA në vitin 2025 ishte Hyundai Elantra, me 21,732 vjedhje.
Honda Accord ishte i dyti me 17,797, i ndjekur nga Hyundai Sonata me 17,687.
Sipas NCIB, vjedhjet e automjeteve Hyundai dhe Kia ranë për të tretin vit radhazi pasi ato u bënë shënjestër e hajdutëve sepse ishin të lehta për t'u vjedhur.
Hyundai dhe Kia përbënin 14% të të gjitha vjedhjeve të automjeteve vitin e kaluar, nga 23% në vitin 2023.
Nuk është çudi që disa automjete në këtë listë janë ndër më të shiturat në SHBA, si Ford F-150 dhe Chevrolet Silverado , të cilat përbëjnë një përqindje të lartë të automjeteve të vjedhura.
Ja 10 automjetet më të vjedhura në SHBA në vitin 2025:
Hyundai Elantra – 21,732
Honda Accord – 17,797
Hyundai Sonata – 17687
Chevrolet Silverado 1500 – 16,764
Honda Civic – 12,725
Kia Optima – 11,521
Ford F-150 – 10,102
Toyota Camry – 9,833
Honda CR-V – 9,809
Nissan Altima – 8,445. /Telegrafi/