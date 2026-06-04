Tivati nën masa të posaçme përpara Samitit, më pak njerëz në rrugë - prani e shtuar policore dhe ushtarake
Pothuajse 40 delegacione të larta të huaja do të arrijnë në Tivat sot dhe herët nesër në mëngjes për Samitin BE-Ballkani Perëndimor, përfshirë presidentin Francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz, Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe të tjerë.
Kjo është arsyeja pse masat e posaçme janë në fuqi në qytet, duke përfshirë një ulje të trafikut dhe punës në shkollat lokale, bankat, disa kompani dhe institucione publike, transmeton Telegrafi.
Ka një rritje të dukshme të pranisë së anëtarëve të Departamentit të Policisë së Malit të Zi në rrugë, si dhe të Policisë Bashkiake, e cila është ndihmuar nga kolegë të shumtë nga qytetet fqinje për qëllimin e mbajtjes së Samitit.
Me përjashtim të Riva Pine të qytetit, ku zakonisht ka një zhurmë vendasish dhe turistësh, ka dukshëm më pak njerëz në rrugë.
Ekipe të shumta gazetarësh nga vendi dhe jashtë vendit kanë mbërritur në Tivat për t'u përgatitur për raportimin e Samitit të nesërm - tubimi më i madh ndërkombëtar që do të mbahet në historinë e Malit të Zi deri më sot.
Në ujërat e Gjirit të Tivatit, ndodhen disa anije patrullimi të shpejta të Marinës së Republikës së Malit të Zi të armatosura me mitralozë 12.7 mm, të cilat sigurojnë një perimetër sigurie në det rreth Porto Montenegro, ku ka hyrë në fuqi një ndalim për hyrjen dhe daljen e të gjitha anijeve.
Perimetri i sigurisë rreth hotelit Regent Porto Montenegro, ku do të mbahet Samiti, është i rrethuar dhe janë në fuqi kufizime të rrepta për qasjen.
Anëtarë të uniformuar dhe civilë të shërbimeve të ndryshme të sigurisë janë të pranishëm në të gjitha anët, automjete policie po patrullojnë qytetin dhe herë pas here shihen kolona me limuzina dhe xhipa të zinj në zonën përreth Porto Montenegro, ku trafiku është i mbyllur për të gjitha automjetet e tjera në rrugët Istarska dhe Arsenalska.
Një skenë po ngrihet në bregdetin Pine të qytetit, ku sonte do të zhvillohet një program i veçantë kulturor dhe argëtues për nder të Samitit BE-Ballkani Perëndimor. /Telegrafi//