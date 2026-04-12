Tisza në rrugën e duhur për të fituar 138 nga 199 vende me 95 për qind të fletëvotimeve të numëruara
Pothuajse 95% e votave janë numëruar tani, dhe Tisza parashikohet të fitojë një supershumicë.
Kjo i jep partisë një avantazh të madh për të çmontuar trashëgiminë e Viktor Orban, siç është zotuar të bëjë, transmeton Telegrafi.
Parashikohet që ata të fitojnë 138 nga 199 vende parlamentare, me 94.55% të fletëvotimeve të numëruara.
Mbështetja për Fidesz të Orbanit ka rënë nga 135 në 54 vende, sipas parashikimit.
"Hungaria dëshiron të jetë përsëri një vend evropian. Ajo dëshiron të kthehet në Evropë", thotë udhëheqësi i Tiszës, Peter Magyar, në një tubim fitoreje.
Turma e madhe shpërtheu në një brohoritje "Rusët shkoni në shtëpi, rusët shkoni në shtëpi".
Viktor Orban kishte qenë një aleat i ngushtë i Rusisë dhe i rezistoi përpjekjeve të BE-së për të mbështetur Ukrainën.
Magjari gjithashtu përsërit një ndarje të qartë nga qasja e Orbanit ndaj çështjeve LGBT+.
Ai thotë se dëshiron një Hungari ku "askush nuk persekutohet sepse mendon ndryshe ose sepse dikush i do në një mënyrë tjetër njerëzit e tjerë, që besojnë në një mënyrë ose në gjëra të ndryshme nga të tjerët". /Telegrafi/