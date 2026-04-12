'E kemi mposhtur tiraninë' - Peter Magyar mban tubim fitoreje
Udhëheqësi i Tiszës, Peter Magyar, po mban një tubim zgjedhor pas fjalimit të Viktor Orbanit për koncesionin.
Mbështetësit, duke mbajtur qirinj, e kanë përshëndetur atë me brohoritje "Tisza" në lidhje me lumin sipas të cilit partia mban emrin.
"Ia dolëm. Ne e kemi rimarrë vendin tonë. Kemi fituar një mandat të paprecedentë", thotë Magyar, transmeton Telegrafi.
Ai thotë se Tisza është gati për një shumicë prej dy të tretash në parlament.
Magyar thotë se askush në historinë e një Hungarie demokratike nuk ka fituar një diferencë kaq të madhe fitoreje.
Me 92% të votave të numëruara, Tisza është në rrugën e duhur për të fituar 138 vende nga 199 në parlament.
Ai falënderon 3.3 milion njerëzit që votuan për Tiszën dhe premton një "Hungari më humane për çdo qytetar".
Tisza i kapërceu "erërat" e shtetit të organizuar kundër tij nga qeveria e Fidesz, thotë ai.
"Ne kemi kapërcyer një tirani. Ata i thanë jo frikës, i thanë jo tradhtisë. Ne filluam vetëm me disa njerëz, ne ishim Davidi kundër Goliathit dhe në fund, me fuqinë e dashurisë, arritëm një fitore historike", shtoi ai.
Ai u bën thirrje atyre që nuk votuan për të, duke inkurajuar një frymë "uniteti kombëtar". /Telegrafi/