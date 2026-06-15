Timothee Chalamet thumbon ceremoninë Oscars derisa festoi titullin e New York Knicks
Timothée Chalamet hodhi një thumb ndaj Oscars teksa festonte titullin kampion të New York Knicks në NBA.
Të shtunën mbrëma, aktori i filmit Dune ndodhej në parket duke fotografuar lojtarët e Knicks me telefonin e tij në Frost Bank Center, në San Antonio.
“Në vend të Oscars, do të zgjidhja këtë pa asnjë hezitim”, tha ai në një video të siguruar nga ESPN.
“Hajde, zemër! Knicks janë kampionë, zemër!”, shtoi Chalamet, i cili ndoqi nga afër ndeshjen e pestë të finaleve të NBA pa të dashurën e tij, Kylie Jenner.
Aktori 30-vjeçar, i nominuar për Oscar, ishte një nga figurat më të spikatura gjatë play-off-it të NBA-së në vitin 2026, duke mbështetur Knicks në çdo hap të rrugëtimit të tyre drejt titullit kampion.
Chalamet festoi madje edhe me vetë ekipin, i cili fitoi kampionatin e parë të NBA-së pas 53 vitesh. Ai iu bashkua lojtarëve në festimet në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes, ku u përfshi në “dushin” tradicional me shampanjë dhe mbajti në duar një kopje të gazetës The New York Post.