Kur do t'i thotë Ronaldo lamtumirë Portugalisë? Fundi është tashmë shumë afër, dihet data
Sipas raporteve të fundit, Cristiano Ronaldo mund ta përfundojë zyrtarisht së shpejti karrierën e tij rekord-thyes me ekipin kombëtar portugez.
Spekulimet e gjata për të ardhmen e tij morën fund pasi gazetari Mohammed Aëaad raportoi se trajneri i portugezëve pretendoi se data përfundimtare është caktuar tashmë.
Sulmuesi i famshëm do t'i thotë lamtumirë ekipit kombëtar më 24 shtator në ndeshjen e Ligës së Kombeve kundër Uellsit në stadiumin Jose Alvalade në Lisbonë.
Ky rezultat i përshtatet edhe trajnerit të ri Jorge Jesus, i cili nuk planifikon të bëjë ndryshime të papritura në stafin e lojtarëve.
"Njerëzit mund të mendojnë se trajneri i ri do të vijë dhe do të ndryshojë shumë lojtarë, por kjo nuk do të ndodhë sepse unë nuk jam budalla dhe nuk kam kohë të mjaftueshme për të thirrur lojtarë që nuk ishin në listë këtë herë", tha Jesus për Canal 11.
Portugal head coach Jorge Jesus confirmed that his upcoming selection will closely resemble the previous group, keeping the door firmly open for veteran captain Cristiano Ronaldo 🇵🇹👇
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— GOAL (@goal) July 23, 2026
Kjo i hap hapësirë futbollistit legjendar për t'u larguar me dinjitet pas 233 paraqitjeve mbresëlënëse dhe 146 golave për vendin e tij.
Edhe pse është 41 vjeç, Ronaldo vazhdon karrierën e tij si klub te Al-Nassr, me të cilën ka një kontratë deri në verën e vitit 2027.
Pas përfundimit të detyrave ndërkombëtare, i gjithë fokusi i tij do të jetë në arritjen e qëllimit historik për të arritur shifrën magjike të 1,000 golave. /Telegrafi/