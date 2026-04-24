Tim Cook tregon gabimin më të madh dhe momentin më krenar si shef i Apple
Tim Cook do të largohet nga posti i Drejtorit Ekzekutiv të Apple në shtator, gjë që ka ngjallur shumë diskutime rreth trashëgimisë së tij.
Në një takim të kohëve të fundit me punonjësit, ai pranoi disa nga gabimet e tij dhe ndau atë që e konsideron momentin më krenar.
Duke folur me punonjësit, Cook tha se “gabimi i tij i parë vërtet i madh” si Drejtor Ekzekutiv i Apple ishte lansimi i Apple Maps në iPhone në vitin 2012.
Kur aplikacioni u lansua, ai jo vetëm që mbeti pas Google Maps, por u dha përdoruesve udhëzime të gabuara.
Me sa duket, Cook është i pari që e pranon gabimin, duke thënë se aplikacioni nuk ishte gati për t'u lansuar, sipas një raporti të Bloomberg .
“Ne kërkuam falje dhe thamë shkoni përdorni aplikacione të tjera, janë më të mira se tonat”, deklaroi ai.
Nga ana tjetër është Apple Watch dhe veçoritë shëndetësore, të cilat Cook thotë se janë momentet më të veçanta midis shumë momenteve për të cilat ai është krenar. /Telegrafi/