Tiketa gërvishtëse i sjellë fat burrit nga Merilendi, fiton 500,000 dollarë
Një burrë nga Merilend tha se një çmim lotarie prej 1 milion dollarësh i fituar në vend e frymëzoi të blinte një biletë nga e njëjta vendndodhje - dhe ai fitoi 500,000 dollarë.
Burri nga Qarku Anne Arundel u tha zyrtarëve të lotarisë së Merilendit se ai dhe gruaja e tij mbërritën në Walmart në Severn muajin e kaluar, dhe kujtoi se dyqani kishte shitur së fundmi një biletë gërvishtëse që fitoi një çmim prej 1 milion dollarësh.
Çifti vendosi të provonte fatin e tyre në makinën e shitjes së lotarisë, transmeton Telegrafi.
"Kisha 40 dollarë në çantë, kështu që vendosëm të zgjidhnim secili nga një biletë gërvishtëse prej 20 dollarësh", tha gruaja e burrit.
Bileta e gruas nuk ishte fituese, por bileta gërvishtëse "Gift of Green" e burrit fitoi një shumë të papritur prej 500,000 dollarësh.
"E shikova dhe ai po shikonte vetëm biletën. Pastaj ma dha me shprehjen më të çuditshme në fytyrë", tha gruaja.
Çiftit tha se iu deshën rreth 30 minuta para se të ndiheshin mjaftueshëm të qetë për të shkuar në shtëpi. /Telegrafi/