Lojtarët e Real Madridit mposhtën Deportivo Alavesin në xhiron e 33-të të La Ligës me rezultatin 2-1, dhe në vend që të festonin fitoren, tifozët e ekipit vendas i vërshëllyen lojtarët në ‘Bernabeu’.

Real Madridi i dha fund një serie prej katër ndeshjesh radhazi pa fitore në të gjitha garat, me një fitore 2-1 ndaj Deportivo Alaves.

Golat në këtë ndeshje u shënuan nga Kylian Mbappe (30’) dhe Vinicius Junior (50’) për vendasit, ndërsa për mysafirët shënoi Toni Martinez (90+).

Megjithatë, as fitorja nuk iu ndihmoi lojtarëve që të shpëtojnë nga kritikat dhe vërshëllimat e tifozëve gjatë ndeshjes dhe pas përfundimit të takimit.

Zhgënjimi i tifozëve të tyre për dështimin e tyre në Evropë është ende i prekshëm dhe Eduardo Camavinga e ndjeu atë më personalisht.

Mesfushori francez, i cili u përjashtua në humbjen 4-3 ndaj Bayern Munichut, u prit me fishkëllima të forta kur hyri në fushë si zëvendësues në minutën e 63-të. Turma vazhdoi ta fishkëllente sa herë që ai prekte topin.


Nga ana tjetër, golashënuesi i golit të dytë Vinícius Júnior nuk festoi dhe në vend të kësaj i kryqëzoi duart në shenjë faljeje tifozëve.

Triumfi nuk i kënaqi tifozët e Realit dhe 61,000 tifozët në stadiumin e Madridit i "shpërblyen" lojtarët e tyre me një breshëri fishkëllimash për lojërat e tyre të këqija së fundmi, ku cak kryesor ishin dy yjet Vinicius dhe Mbappe. /Telegrafi/

