Tifozët e Pitbull veshin kapele tullace për të thyer rekordin botëror Guinness në Londër
Një koncert i Pitbull në Angli shënoi thyerjen e një rekordi botëror Guinness kur 22,141 fansa veshën kapele tullace për të imituar pamjen e këngëtarit.
Koncerti i së premtes, pjesë e festivalit BST Hyde Park në Londër, paraqiti 22,141 fansa që veshën kapele tullace, shumë prej të cilëve veshën edhe aviatorë dhe xhaketa lëkure për të imituar pamjen e Worldwide nga videoklipi muzikor "Back in Time".
Eventi zyrtarisht theu rekordin botëror Guinness për grumbullimin më të madh të njerëzve që veshën kapele tullace, transmeotn Telegrafi.
"Të jem në gjendje të ndjek ëndrrën time dhe të jem në skenë kështu, të përfaqësoj të gjithë tullacët në mbarë botën. Kjo është e paçmuar. Nuk ka asnjë mënyrë që të them faleminderit. Nuk ka fjalë që mund të shpreh atë që ndiej tani", citoi NME Pitbull t'i thoshte turmës së mbledhur. /Telegrafi/