Tifozët e Al Nassr i dërgojnë një mesazh të qartë Ronaldos pas bojkotimit të ndeshjes së dytë radhazi
Tifozët e Al-Nassr i kanë dërguar një mesazh të qartë Cristiano Ronaldos, pasi ai mungoi për ndeshjen e dytë radhazi, mes raportimeve se sulmuesi portugez është në grevë.
Ronaldo nuk është përfshirë në listën e skuadrës së Al-Nassr për asnjë ndeshje që nga muaji janar, duke munguar në dy takimet e fundit të Superligës së Arabisë ndaj Al-Riyadh dhe Al-Ittihad.
Kjo situatë vjen pas raportimeve të mediumit portugez Record, sipas të cilit Ronaldo ndien Fondi i Investime Publike (PIF), i cili zotëron Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli dhe Al-Hilal, po favorizon klubet e tjera në tregun e transferimeve.
Veprimet e 41-vjeçarit janë pritur me kritika të ashpra nga Superliga e Arabisë, e cila ka lëshuar një deklaratë duke dënuar grevën e Ronaldos.
Gjatë mungesës së Ronaldos në ndeshjen e së premtes ndaj Al-Ittihad, tifozët e Al-Nassr shfaqën mbështetje të fuqishme për yllin e tyre. Në tribuna u organizua një koreografi e veçantë, ku mbështetësit ngritën kartona me mbishkrimin “Ronaldo 7”, duke krijuar një “mur të verdhë” në stadium.
Koreografia u shoqërua nga ritmi i daulleve, ndërsa tifozët brohoritnin vazhdimisht “Siu”, në shenjë dashurie dhe mbështetjeje për sulmuesin portugez.
Kjo shfaqje e tifozëve mund ta bindë Ronaldon të rikthehet shpejt në fushë, teksa fituesi i pesë Topave të Artë po ndjek edhe 39 gola për të arritur shifrën historike prej 1000 golash në karrierë.
Megjithatë, ekziston mundësia që Ronaldo të detyrohet t’i ndjekë këto gola larg Arabisë Saudite. Sipas The i Paper, klubi i fëmijërisë së tij, Sporting Lisbona, është i interesuar për ta rikthyer sulmuesin.
Ronaldo ka një klauzolë lirimi prej 50 milionë eurosh në kontratën e tij, e cila mund të aktivizohet këtë verë. Sidoqoftë, zyrtarët arabë kanë tashmë një plan rezervë nëse ylli kryesor i ligës vendos të largohet.
Mohamed Salah dhe Bruno Fernandes do të ishin “përshtatje perfekte” për ta zëvendësuar Ronaldon si fytyrën kryesore të Superligës së Arabisë./Telegrafi/