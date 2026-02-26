Thuram nuk është më i paprekshëm, Interi e nxjerr në shitje
Marcus Thuram mund të largohet nga Inter Milan gjatë afatit kalimtar të verës, sipas gazetarit të njohur për transferime, Nicolo Schira.
Burimet e brendshme të klubit i kanë thënë Schiars se sulmuesi nuk konsiderohet më i paprekshëm në planet e klubit.
Thuram ka mbërritur te Nerazzurrët në korrik 2023 dhe aktualisht ka kontratë deri më 30 qershor 2028. Vlerësohet rreth 60 milionë euro.
Këtë sezon, francezi ka shënuar 12 gola dhe ka dhënë 5 asiste në 32 paraqitje për Interin.
Megjithatë, largimi i Thuram nuk pritet të ndikojë ndjeshëm në thellësinë sulmuese të Interit, falë pranishmërisë së Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito dhe Ange-Yoan Bonny.
Sulmuesi francez ka tërhequr gjithashtu interesin e Barcelonës, duke e bërë të qartë se Interi do të shqyrtojë çdo ofertë serioze për një nga lojtarët e tij sulmues më të vlerësuar. /Telegrafi/