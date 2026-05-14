Theo Hernandez drejt kthimit në Serie A, dy gjigantët italianë vihen pas tij
Futbollisti francez Theo Hernandez po e shqyrton seriozisht një rikthim në Serie A pas vetëm një sezoni të kaluar në Arabinë Saudite, ndërsa Juventusi dhe Milani përmenden si dy nga klubet ku agjentët e tij kanë ofruar mundësinë e transferimit, sipas mediave italiane.
Ish-mbrojtësi i Milanit pati një sezon pozitiv me Al Hilal, nën drejtimin e Simone Inzaghit, duke shënuar nëntë gola dhe duke dhënë pesë asistime në 42 paraqitje, përfshirë edhe golin vendimtar në finalen e Kupës së Mbretit.
Megjithatë, pavarësisht paraqitjeve të mira, Hernandez thuhet se nuk e ka fshehur dëshirën për t’u rikthyer në futbollin evropian, sipas Calciomercato.
Interesant është edhe momenti kur po intensifikohen këto zëra. Sipas raportimit, Hernandez duhej të kalonte 183 ditë si rezident tatimor në Arabinë Saudite përpara se të mund të negocionte me klubet evropiane për një pagë bruto, dhe tashmë ky prag është arritur.
Çdo klub italian i interesuar do të synonte ta bindte atë të pranonte një ulje nga paga e tij aktuale, që raportohet të jetë rreth 20 milionë euro neto në sezon, por të paktën pengesa fiskale që lidhej me periudhën e qëndrimit në Arabinë Saudite tani është hequr.
Juventusi është destinacioni që përmendet më shpesh në lidhje me mbrojtësin e majtë, i njohur për shpërthimet në sulm dhe intensitetin fizik — profili që, sipas raportimeve, i përshtatet kërkesave të trajnerit Luciano Spalletti.
Megjithatë, deri tani nuk raportohet për kontakte zyrtare dhe çështja mbetet më shumë në nivel ideje sesa objektivi konkret.
Kthimi te Milani konsiderohet më i komplikuar. Hernandez e ka përjashtuar më parë publikisht një rikthim, duke përmendur probleme me menaxhimin e klubit. Sidoqoftë, me të ardhmen e disa figurave drejtuese si Igli Tare, Massimiliano Allegri dhe drejtori ekzekutiv Giorgio Furlani nën shqyrtim, një ndryshim në staf mund të rihapë derën, sidomos duke pasur parasysh se familja e tij ende jeton në Milano. /Telegrafi/