The Guardian: Pirati i Mallorcas lë pas dhimbjen e Kosovës për të tronditur Real Madridin
Në një pasdite magjike në Son Moix, Vedat Muriqi, i njohur si “Pirati i Mallorcës”, tregoi anën më të butë dhe më emocionale të tij, shkruan The Guardian.
Me trupin e madh, 1.88 m dhe 86 kg, lëvizte me lehtësi të pabesueshme në fushë. Prekja e parë me të majtën ishte e butë, e dyta me të djathtën e fuqishme – dhe topi përfundoi në rrjetë, duke e bërë Muriqin të rrëzohej në bar dhe të shpërthente në lot.
Ky gol, shënuar në minutën e 91-të, i dha Mallorcës fitoren 2-1 ndaj Real Madridit, duke i shpëtuar nga zona e rënies.
Pas golit, shokët e ekipit e përqafuan: së pari Omar Mascarell, pastaj Sergi Darder dhe Johan Mojica, duke i dhënë kohë të shfrynte emocionet. Mojica, duke e ndihmuar të ngrihet, i tha: “Për Kosovën”, shkruan mediumi anglez.
Muriqi u ngrit, tregoi stemën e Mallorcës dhe falënderoi tifozët, ndërsa ky ishte goli i tij i 19-të në La Liga këtë sezon – vetëm një larg rekordeve të Samuel Eto’o-s.
The Guardian u ndal te historia e jetës së Muriqit, duke e cilësuar si rrugëtim të gjatë dhe të dhimbshëm. I lindur në Prizren, ai humbi babanë e tij gjatë luftës dhe u rrit në një mjedis të vështirë.
Pas humbjes së penalltisë në minutën e 92-të kundër Elches dhe humbjes së Kosovës në playoff-in për Kupën e Botës, Muriqi tregoi se emocionet e tij janë të thella dhe të vërteta: “Nga jashtë mund të dukem i fortë dhe i ashpër, por jam edhe njeri”, tha ai.
Mallorca ka kaluar një periudhë sfiduese. Pas shkarkimit të Jagoba Arrasate në mars, trajneri Martín Demichelis solli qetësi dhe autoritet, duke ndryshuar stilin e lojës.
Muriqi u bë sulmuesi kryesor, duke shënuar 19 nga 36 golat e ekipit në ligë. Vetëm Kylian Mbappé ka shënuar më shumë në kampionatin evropian këtë sezon.
Në ndeshjen ndaj Real Madridit, Mallorca u shpëtua nga një gol në kohën shtesë. Muriqi mori topin, u rrotullua dhe gjuajti me të majtën, duke çuar topin në rrjetë dhe duke siguruar fitoren 2-1. Ai përjetoi momentin me emocion të papërmbajtshëm, duke reflektuar mbi humbjet e fundit dhe sfidat personale.
“Jemi 1-0 përpara, ata shënojnë në minutën e 89-të, dhe papritmas unë shënoj një gol vendimtar. Nga jashtë mund të dukem i ashpër, por jam edhe njeri”, ishte deklarata e tij.
Ky rezultat tronditi Real Madridin, duke i lënë ata në një situatë të vështirë në garën për titull, ndërsa Barcelona fitoi 2-1 ndaj Atlético Madrid. Me tetë ndeshje të mbetura, Hansi Flick dhe skuadra e tij janë tani shtatë pikë para Realit.
Një natë e paharrueshme për Muriqin, për Mallorcën dhe për tifozët që panë një sulmues të madh të shndërrohej në hero në minutat vendimtare. /Telegrafi/