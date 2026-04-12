The Athletic: FIFA do ta krijojë një play-off nëse Irani tërhiqet nga Kupa e Botës
Shtëpia e futbollit FIFA është në diskutime për të krijuar një play-off të minutave të fundit, në rast që Irani vendos përfundimisht të tërhiqet nga Kupa e Botës.
Ndikuar nga situata politike, pjesëmarrje e Iranit në Kupën e Botës është në dyshime serioze, ndërsa vendimi përfundimtar ende nuk është marrë.
FIFA ka nisur punën për të pasur një alternativë, me mediumin britanik “The Athletic” që raporton se shtëpia e futbollit po konsideron të organizojë një “play-off” të minutës së fundit.
Fatkeqësisht në këtë play-off do të luajnë vetëm katër kombëtare, dy na Evropa dhe dy nga Azia.
Ende nuk është e qartë se si do të zgjidhen kombëtaret evropiane, por në rast që shikohet renditja botërore, atëherë Kosova nuk është fare në listë, meqenëse renditet e fundit nga katër kombëtaret që shkuan në finalen e play-offit muajin që lamë pas.
Nonostante l'eliminazione nella finale playoff per mano della Bosnia, la partecipazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, non è uno scenario impossibile. Il nodo della questione è legato… pic.twitter.com/10mMcHGih9
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 10, 2026
Në rast që shihet renditja botërore, atëherë Italia ka gjasat më reale pasi zë pozitën e 12-të, ndërsa pas tyre Danimarka – si vend i 20-të. Polonia zë pozitën e 35-të, kurse Kosova vetëm në vendin e 78-të.
Gjatë javëve të ardhshme pritet të ketë më shumë zhvillime rreth kësaj situate, meqenëse ende nuk është zyrtare se nëse Irani do të tërhiqet nga Kupa e Botës 2026 ose jo. Siç shton raporti, vendimi përfundimtar mund të merret më 12 maj, një muaj para se të nis kompeticioni më i rëndësishëm në botë për kombëtare./Telegrafi/