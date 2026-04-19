Autoritetet thonë se tetë fëmijë u vranë në një “trazirë familjare” në Luiziana.

Të shtënat ndodhën rreth orës 6 të mëngjesit të dielën në Shreveport, sipas Shefit të Policisë Wayne Smith.

Viktimat varionin nga një deri në rreth 14 vjeç, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Ai tha se gjithsej 10 persona u qëlluan.

Zyrtarët thanë se po mblidhnin ende detaje rreth vendit të ngjarjes, i cili shtrihej në tri vende.

Smith theksoi se i dyshuari u qëllua për vdekje nga policia gjatë një ndjekjeje me automjete.

Disa nga fëmijët e qëlluar ishin të lidhur me të dyshuarin, ka bërë të ditur Smith.

"Kjo është një skenë e gjerë ndryshe nga çdo gjë që shumica prej nesh kanë parë ndonjëherë", ka shtuar Smith.

Policia Shtetërore e Luizianës thotë se detektivëve të tyre u është kërkuar nga policia e Shreveport të hetojnë.

Në një deklaratë, policia shtetërore thotë se asnjë oficer nuk u lëndua.

Policia shtetërore po i kërkon kujtdo që ka fotografi, video ose informacion ta ndajë atë me detektivët e policisë shtetërore.

